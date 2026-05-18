В Подмосковье в 2026 году введут 10 тыс гектаров залежных земель

Аграрии Подмосковья в 2026 году планируют вернуть в сельхозоборот 10 тыс. гектаров земель, не использовавшихся более пяти лет. Кампания уже стартовала в ряде округов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ежегодная кампания по вовлечению залежных земель в сельскохозяйственный оборот началась в Московской области. В этом году планируется освоить 10 тыс. гектаров. В 2025 году предприятия региона ввели в оборот более 7 тыс гектаров таких участков.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин отметил, что расширение посевных площадей позволяет хозяйствам наращивать производство основных культур и развивать животноводство.

«Главная задача — продолжить эту работу, чтобы земля приносила результат в агропроизводстве. За счет ввода залежных участков хозяйства увеличивают объемы выпуска продукции, реализуют инвестпроекты и создают новые рабочие места. Мы предоставляем субсидию на культуртехнические мероприятия, которая покрывает до 50% затрат с учетом предельной стоимости работ на гектар», — пояснил Мосин.

Средства господдержки можно направить на расчистку участков от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и камней, а также на рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж, первичную обработку почвы и разработку проектно-сметной документации.

Первыми к кампании присоединились аграрии Клина и Серпухова — там уже ввели в оборот 30 и 39,1 гектара соответственно. Крупные проекты реализуют в Волоколамском округе, Рузском округе и городском округе Воскресенск.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.