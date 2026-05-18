Проекты из Подмосковья вышли в финал конкурса «Ты в игре»

Два проекта из Наро-Фоминска вошли в число финалистов VI сезона всероссийского конкурса «Ты в игре». Они представлены в номинациях «Корпоративный спорт» и «Спортивный туризм», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Всего от Подмосковья на конкурс подали 119 заявок. В полуфинал вышли восемь проектов, а «ДвижОК» и «Плывем к чистоте» вошли в число 34 лучших спортивных инициатив страны. В этом году на конкурс поступило 6 133 заявки из разных регионов России. Финалистов определил экспертный совет, в который вошли олимпийские чемпионы, представители спортивной индустрии и специалисты по управлению проектами.

Проект «Плывем к чистоте» объединяет спорт и экологию. Участники сплавляются по водным маршрутам и одновременно очищают природные территории. В инициативе участвуют бойцы СВО, их семьи и волонтеры. Проект направлен на реабилитацию и социальную адаптацию через спорт и общение с природой, он рассчитан более чем на 1 000 человек и в дальнейшем может быть масштабирован на всю Московскую область.

Проект «ДвижОК» развивает корпоративный спорт и формирует здоровую среду в коллективах. Участникам предлагают образовательные вебинары с экспертами Высшей школы экономики, Сколково и МГУ, а также софинансируют онлайн-консультации с психологами. В рамках инициативы проходит неделя здоровья с участием около 2 000 сотрудников, созданы условия для тренировок и занятий различными видами спорта.

Финалом конкурса станет стратегическая сессия, где авторы подготовят коммерческие предложения для потенциальных партнеров и представят проекты экспертам в министерстве спорта России. Победители номинаций получат по 500 тыс. рублей, обладатель гран-при — 1 млн рублей. Итоги подведут в июне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время доклада президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что порядка 6 тыс. человек примут участие в региональной программе «Герои Подмосковья».

«Время героев» — у нас уже первые ребята работают. И мы, как вы и говорили, запускаем региональный проект. Это тоже очень востребовано, порядка 6 тыс. ребят будут принимать участие», — сказал Воробьев.