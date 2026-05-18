В Клину 16 мая провели акцию «Ночь музеев»

Акция «Ночь музеев» прошла 16 мая в музеях Клина и объединила около 500 посетителей. Для гостей подготовили мастер-классы, лекции, экскурсии и концерты, сообщил глава округа Василий Власов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

К Всероссийской культурно-просветительской акции присоединились выставочный зал имени Ю. В. Карапаева, дом-музей Чайковского, Клинский краеведческий музей, дом-музей А. П. Гайдара и музей «ZaСВОих». Для посетителей организовали разнообразную программу для детей и взрослых.

В выставочном зале имени Карапаева прошли мастер-классы по изготовлению славянского оберега-лошади, созданию авторских закладок и рисованию совы акварелью. Вечером в фойе показали театрализованное представление. В доме-музее Чайковского состоялись лекции, экскурсии, концерт волынщиков и традиционная прогулка-лекция с ведущим агрономом парковой территории, которая проводится раз в год.

«Ночь музеев» в округе получилась насыщенной и довольно массовой. Сотни клинчан присоединились к акции, что показывает их значительный интерес к культурным инициативам, искусству и историческому наследию округа. Клин — город с богатым культурным прошлым. Здесь жили и трудились выдающиеся деятели науки и искусства: П. И. Чайковский, А. П. Гайдар, Ю. В. Карапаев, С. А. Афанасьев, В. И. Танеев. Уверен, что подобные акции стимулируют интерес к творчеству, способствуют объединению людей и развитию округа», — отметил глава городского округа Клин Василий Власов.

Он подчеркнул, что такие проекты помогают сохранить историческое наследие и укрепляют культурную жизнь муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.