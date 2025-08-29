Опубликовано видео тушения сильного лесного пожара в Геленджике

В Геленджике продолжается тушение сильного лесного пожара, который разросся до 40 га. Кадры того, как специалисты борются с огнем, публикует пресс-служба МЧС РФ .

Пожар возник накануне в Пшадском лесничестве, в районе населенного пункта Криница. Сначала горели 3,2 га, затем огонь распространился по большей площади.

К тушению привлечены более 430 специалистов и 92 единицы техники. В том числе самолет Бе-200 и два вертолета Ми-8 МЧС России регулярно сбрасывают воду. За последнее время совершено 37 сбросов.

В опубликованном видео показана работа наземной группы пожарных. Они осматривают поврежденные участки, тушат оставшиеся очаги и предотвращают повторное возгорание. В другом кадре видно, как вертолет совершает сброс воды на занятую огнем территорию.