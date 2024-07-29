«Ростех» опубликовал видео сошедшего под Волгоградом состава, снятое с вертолета

Госкорпорация «Ростех» в Telegram-канале поделилась снятыми с вертолета кадрами с места столкновения пассажирского поезда с грузовиком в Волгоградской области.

Два вертолета Национальной службы санитарной авиации (НССА) марки «Ансат» спасали пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии в результате схода состава с рельсов. С помощью винтокрылых машин их доставили ближайшую больницу.

Пилот одного из вертолетов запечатлел с воздуха место аварии. На кадрах можно увидеть сошедшие с рельсов вагоны.

В «Ростехе» уточнили, что санавиация предназначена для тех случаев, когда требуется оперативно и бережно доставить пациента к месту лечения.

НССА «Ростех» спасает более 12 тыс. человек, в том числе порядка 2 тыс. детей, ежегодно. Воздушный парк службы насчитывает 68 вертолетов, в которых есть реанимационное оборудование.

В понедельник после столкновения пассажирского поезда с грузовиком под Волгоградом с рельсов сошли 9 вагонов поезда Казань — Адлер, 7 из них опрокинулись. Пострадали 140 человек, среди которых есть дети. Погибших нет.

Ранее специалисты МЧС России направили аварийный и пожарный поезда к месту ЧП. Спасатели также вытаскивали зажатых в вагонах пассажиров.