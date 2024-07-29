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Погибших при столкновении поезда с грузовиком в Волгоградской области нет

Погибших в результате ДТП с участием пассажирского поезда и грузовика на ж/д переезде в Волгоградской области нет. Пострадали в аварии около 140 человек, сообщает Baza .

В понедельник днем из-за столкновения с «КАМАЗом» с рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда № 491 Казань-Адлер под Волгоградом. В результате ЧП пострадали около 140 человек.

За рулем грузовика находился 43-летний Асламбек У. Мужчину госпитализировали с сильнейшей закрытой черепно-мозговой травмой головы и повреждениями конечностей.

По словам Асламбека, грузовик вылетел под поезд, так как он не успел оттормозиться перед ж/д переездом.