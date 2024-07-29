Опубликованы страшные кадры искалеченного водителя грузовика после ЧП под Волгоградом

Telegram-канал SHOT опубликовал первые кадры с водителем «КАМАЗа», которому чудом удалось выжить в результате столкновения с пассажирским поездом в Волгоградской области, сообщает SHOT .

На видеозаписи видно, как мужчина сидит на коленях и не может прийти в себя после случившегося. У него кровоподтеки на голове и теле. Рядом с ним лежит смятая кабина грузовика, которую от удара оторвало от рамы.

Позднее в ходе первичного допроса выяснилось, что за рулем КАМАЗа находился 43-летний Асланбек. Он рассказал, что грузовик вылетел под поезд, так как он не успел оттормозиться перед ж/д переездом.

Врачи диагностировали у мужчины сильнейшую закрытая черепно-мозговую травму и повреждения ног. У Асланбека взяли кровь на алкоголь и наркотики.

Ранее в Волгоградской области грузовик выехал на ж/д переезд и столкнулся с пассажирским поездом № 491 Казань-Адлер. В результате ДТП произошел сход 8 вагонов пассажирского поезда, пострадали около 140 человек.