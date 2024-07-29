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МЧС направило аварийный и пожарный поезда к месту схода состава Казань — Адлер

К месту схода вагонов пассажирского состава в Волгоградской области направлены аварийный и пожарный поезда, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

В понедельник из-за столкновения поезда с КАМАЗом с рельсов сошли несколько вагонов поезда Казань — Адлер. ЧП произошло под Волгоградом. Пострадали 140 человек, среди которых есть дети. Погибших нет.

Всего с рельсов сошли девять вагонов, из них семь — опрокинулись.

В РЖД организовали горячую линию по вопросам схода поезда. Позвонить можно по телефону: 8 (8442) 23-02-73.

Специалисты вытаскивают зажатых в вагонах пассажиров, оказывают им первую медпомощь. Также людей направляют в пункты временного размещения. Всего подготовлены восемь таких мест в городе Котельниково.