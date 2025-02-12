Роспотребнадзор закрыл пекарню в Москве, где могли продать пирожки с ртутью

Сотрудники Роспотребнадзора при проверке в столичной пекарне «Мельница» нашли серьезные нарушения действующих санитарных норм и технических регламентов, поэтому приняли решение приостановить ее деятельность. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства .

Пекарня «Мельница» находится на Симферопольском бульваре, где произошел инцидент с отравлением посетителей. Два человека пострадали после употребления в пищу выпечки с ртутью внутри. В настоящее время московское управление Роспотребнадзора проводит тщательное эпидемиологическое расследование происшествия.

Ежедневно пекарня производит порядка 100 кг различной продукции. Ассортимент «Мельницы» весьма разнообразен и включает 91 наименование: от традиционного хлеба до кондитерских изделий с фруктовыми и овощными начинками, а также напитки собственного производства.

Специалисты провели комплексное эпидемиологическое исследование, которое включало множество процедур. Были взяты пробы пищевой продукции и исходных ингредиентов для проведения лабораторного анализа. Особое внимание уделили проверке на наличие металлов с высокой атомной массой. Также эксперты исследовали поверхности различных объектов с помощью смывов и замерили концентрацию ртутных испарений в воздухе производственных зон.

В ходе проверки было обнаружено, что технологические процессы производства не соответствуют требованиям безопасности: возможна контаминация продукции посторонними элементами. Планировка помещений не позволяет обеспечить правильную последовательность производственных операций. На предприятии не ведется документация по отслеживанию происхождения и качества исходного сырья, используемого в производстве пищевых продуктов. В результате выявленных нарушений специалисты изъяли более 900 кг продукции, включая сырье и готовые хлебобулочные изделия.

Управление Роспотребнадзора по Москве держит под строгим контролем дело о пекарне «Мельница». После выявления серьезных нарушений объект был незамедлительно опечатан. В качестве временной меры пресечения введен запрет на осуществление деятельности предприятия. Идет подготовка документации для последующей передачи в Зюзинский районный суд, где будет рассмотрен вопрос об административном приостановлении работы пекарни.

Ранее сообщалось, что пострадавшие в Москве люди могли купить пирожки с ртутью в магазине «Дикси», где также провели проверку. Там заметили тараканов на полу в хлебном отделе. Пострадавшие не успели рассказать, где приобрели отравленные пирожки. Их госпитализировали.