Пострадавший от отравления ртутью не успел рассказать, где купил булочку

Сергей, который пострадал от отравления ртутью, не успел рассказать, где приобрел булочку с опасным веществом. Однако стали известны новые подробности инцидента, сообщает « МК: срочные новости ».

Сергей вместе с приятелем Дмитрием трудятся в транспортной сфере. Они участвовали в курсе повышения квалификации, который длится неделю.

Во вторник начался перерыв. Во время него Сергей и Дмитрий отправились поесть в семейную пекарню, которая находится в 400 метрах от офиса.

Издание отмечает, что по описанию речь идет о «Мельнице» на Симферопольском бульваре. Там Сергей и Дмитрий, предположительно, приобрели слойки и отправились обратно по Сивашской улице.

Мужчины съели всего по трети булочек, после чего у них сильно заболела голова, началось удушье и появился привкус металла во рту. Затем Сергей и Дмитрий обнаружили на слойке капли ртути. Во время работы они столкнуться с этим веществом не могли никак.

11 февраля два человека в Москве съели пирожки, в которых оказалась ртуть. Их экстренно госпитализировали. Проводится расследование.