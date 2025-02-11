Два москвича съели пирожки с рутью и попали в больницу

112: двое жителей Москвы отравились пирожками с ртутью
Происшествия

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В Москве два человека съели пирожки, внутри которых, предварительно, оказалась ртуть. Пострадавшие были экстренно доставлены в столичную больницу, сообщает «112».

По предварительным данным, двое жителей Москвы отравились пирожками, которые были начинены шариками ртути.

Как именно к ним попала опасная выпечка, не раскрывается.

Правоохранители проводят расследование. Они устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют происхождение пирожков.

Ранее в Петербурге задержали партию бразильских орехов. Они содержали в себе вещество, вызывающее отравление.