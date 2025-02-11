Два москвича съели пирожки с рутью и попали в больницу

сегодня в 18:51

В Москве два человека съели пирожки, внутри которых, предварительно, оказалась ртуть. Пострадавшие были экстренно доставлены в столичную больницу, сообщает « 112 ».

По предварительным данным, двое жителей Москвы отравились пирожками, которые были начинены шариками ртути.

Как именно к ним попала опасная выпечка, не раскрывается.

Правоохранители проводят расследование. Они устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют происхождение пирожков.

Ранее в Петербурге задержали партию бразильских орехов. Они содержали в себе вещество, вызывающее отравление.