Опасный арахис: в Петербурге задержали партию бразильских орехов

В морском порту Петербурга на фитосанитарном контрольном посту Бронка выявили при ввозе 125 тонн лущеного арахиса из Бразилии с превышением содержания вещества, вызывающего отравление, сообщает «Бриф24» .

Как отметили в Россельхознадзоре, специалисты установили несоответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности зерна». Лабораторные исследования выявили превышение миктоксинов.

Ранее ведомство также выявило нарушения на выставке кошек в Северной столице. В Колпино пожаловались на нарушение требований к обращению с животными.

Кроме того, в конце января Россельхознадзор ввел ограничительные меры на ввоз популярных бюджетных кормов для животных: «Вискас», «Феликс», «Чаппи», «Про План», «Педигри», «Гурмэ» и «Дарлинг». Это связано со вспышкой ящура в Германии.