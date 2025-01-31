Из России могут исчезнуть известные корма для питомцев из-за вспышки ящура в ЕС

Популярные корма для животных могут пропасть из РФ на фоне вспышки ящура в ФРГ

В России на фоне вспышки ящура в Германии может начаться дефицит популярных бюджетных кормов для животных. Это связано с мерами предосторожности, введенными Россельхознадзором, сообщает Mash .

Временно могут исчезнуть такие продукты, как «Вискас», «Феликс», «Чаппи», «Педигри», «Про План», «Гурмэ» и «Дарлинг». Причина заключается в запрете на импорт добавок для их производства, который вступил в силу с 20 января в связи с эпидемией вируса в Европейском Союзе.

В России практически отсутствует производство усилителей вкуса и ароматизаторов для кормов, и заполнение этой пустующей ниши может занять много времени.

Вспышка ящура, произошедшая впервые за 37 лет в Германии в январе, была зафиксирована на небольшой ферме в Бранденбурге, где содержали водяных буйволов. Вокруг фермы объявили карантинную зону радиусом 10 км.

В Россельхознадзоре полагают, что основным фактором появления ящура стало бесконтрольное перемещение скота через Украину.

При этом в компании Mars заявили, что информация о возможном исчезновении ее брендов кормов для домашних животных с рынка РФ не является достоверной.

«Все линейки наших кормов для животных производятся в полном объеме, снижение не планируется. Наша продукция более чем на 90% производится из российского сырья. У нас есть запас и кормовых добавок, и альтернативные варианты рецептур», — пояснил производитель.

Компания обратилась в Россельхознадзор с просьбой аттестовать зарубежное предприятие, производящее используемый в кормах ингредиент. Mars надеется вскоре получить разрешение на дальнейший ввоз в страну этой кормовой добавки.