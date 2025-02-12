Столичный магазин вслед за пекарней проверяют на продажу пирожков с ртутью

Двое отравившихся пирожками с ртутными шариками могли купить данную продукцию в магазине «Дикси» на Симферопольском бульваре в Москве, сообщает SHOT .

Оперативные службы города проверили пекарню «Мельница» на предмет наличия отравленных пирожков или присутствия следов химического элемента. По данным Роспотребнадзора, в пекарне ничего не нашли.

Теперь компетентные специалисты проверяют магазин «Дикси», где могли продаваться опасные пирожки. Торговая точка находится в том же здании, что и пекарня.

В самом «Дикси» сотрудники утверждают, что отравившиеся пирожками люди не заходили к ним в магазин. Этот факт проверяют по записям с камер наблюдения. Руководство магазина сообщило, что в этом здании есть еще несколько точек общественного питания, которые в теории могли продать пострадавшим опасную еду.

Стоит отметить, что в магазине, где проходит проверка, обнаружили тараканов. Насекомое попало на видео в хлебном отделе. Подтверждающий ролик опубликовал SHOT.

Ранее сообщалось, что сразу два человека в Москве отравились пирожками с ртутью внутри. Их в срочном порядке увезли в больницу.