Родные покойного актера Мадянова не могли дозвониться в скорую в течение 2 часов

Родственники покойного заслуженного артиста России Романа Мадянова в течение двух часов не могли дозвониться в скорую помощь. Когда врачи приехали, им осталось констатировать смерть актера — в 11:51, сообщает «112» .

Тело Мадянова обнаружили близкие днем 25 сентября. Родные нашли артиста на диване без признаков жизни и принялись звонить в скорую, но безуспешно.

Заслуженный артист России умер в возрасте 62 лет. Долгое время он боролся с раком легких и верхней доли бронхов. У актера также обнаружили кисты в печени, почках и селезенке. В последнюю неделю его состояние ухудшалось. Артист отказывался от еды и часто терял сознание.

Мадянов родился 22 июля 1963 года в Подольске. Он был одним из самых востребованных актеров в российском кинематографе. По словам экспертов, он умел воплощать на экране любые роли — от драматических до комедийных. Особенную известность актеру принесли роли в сериале «Солдаты» и картине «Левиафан».

На его счету множество премий. Мадянов — четырехкратный лауреат премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана и двукратный лауреат «Золотого орла» за роли в «Левиафане» и фильме «12».