Скончался известный актер из «Солдатов» Роман Мадянов

В возрасте 62 лет умер известный российский актер сериалов и кино Роман Мадянов. У него был рак легких, сообщает SHOT .

У Мадянова была злокачественная опухоль верхней доли бронхов и легкого. Во время одного из обследований у актера также нашли кисты. Они появились в печени, почках и селезенке.

Мадянов обрел широкую популярность благодаря сериалам «Солдаты», «Домашний арест», «СуперБобровы», «Команда мечты» и «По щучьему веленью». Он также запомнился зрителям по роли в «Левиафане».

Актер четыре раза становился лауреатом премии «Ника» и один раз лауреатом «Золотого орла». Он начал сниматься в 1972 году. За всю актерскую карьеру снялся более чем в 200 фильмах и сериалах.

Мадянов был заслуженным артистом Российской Федерации. Это звание он получил в 1995 году.

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