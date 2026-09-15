сегодня в 12:36

В Шатуре готовность котельной в Туголесском Бору достигла 85%

Строительная готовность новой котельной мощностью 10 МВт в поселке Туголесский Бор муниципального округа Шатура достигла 85%. Объект обеспечит теплом более 50 домов, школу и детский сад, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Новая котельная в поселке Туголесский Бор муниципального округа Шатура обеспечит теплом более 50 домов, школу и детский сад. Объект мощностью 10 МВт возводят по государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Котельную оборудуют запасом теплоносителя общим объемом 700 куб. м для сглаживания пиковых нагрузок и системой автоматизации. Она будет круглосуточно контролировать давление, температуру теплоносителя и расход газа. При отклонении показателей от установленных параметров система направит сигнал диспетчеру эксплуатирующей организации.

Главгосстройнадзор Московской области контролирует строительство социально значимого объекта. Инспекторы проверили ход работ: готовность котельной достигла 85%, на площадке монтируют внутренние инженерные системы. Завершить строительство планируют в IV квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что масштабная модернизация системы ЖКХ в Подмосковье предполагает трансформацию инфраструктуры. Используемая автоматика дает заметный результат.

«Эта масштабная продолжительная программа предполагает не только замену каких-то узлов, от задвижки котла, от магистральных труб до распределительных сетей. Речь идет еще и о трансформации», — сказал Воробьев.