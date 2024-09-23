Легенда «Спартака» Виктор Ноздрин скончался на футбольном поле перед началом матча

Известный советский футболист и тренер Виктор Ноздрин скончался в возрасте 72 лет на стадионе перед началом матча Любительской футбольной лиги, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Трагедия произошла накануне вечером на стадион спортшколы «Спартак-2», расположенном в Малом Оленьем переулке на востоке столицы. Завершалась игра команд «ФЛБ-Мск» и «Иглс Мск» Любительской футбольной лиги, и к выходу на поле готовилась команда «Брикфорд» с тренером Виктором Ноздриным.

Футболисты «Брикфорда» находились у края поля и наблюдали за игрой. В это время Ноздрин активно общался и смеялся с игроками. Однако неожиданно тренеру стало плохо. Через 7 минут на поле появились медики и провели реанимационные действия, но спасти Ноздрина не удалось.

Как рассказали знакомые тренера, он никогда не жаловался на здоровье, но в последнее время набрал лишний вес, так как бросил курить. Также 5 лет назад Виктор Александрович пережил смерть дочери. Трагедия сильно подорвала здоровье тренера.

По предварительной информации, причиной смерти мог стать либо оторвавшийся тромб, либо обширный инфаркт.

Виктор Ноздрин родился 6 ноября 1951 года в Пермском крае. Являлся воспитанником ДЮСШ «Трудовые резервы» (Липецк). В 1977 году Ноздрин, играя на позициях защитника и полузащитника, под руководством великого советского тренера Константина Бескова вернул «Спартак» из забвения в высшую лигу отечественного футбола.