РИА Новости: в пожаре на улице Генерала Тюленева погибли трое

Количество погибших при пожаре после взрыва газа в жилом доме на улице Генерала Тюленева в Москве выросло до трех, сообщает РИА Новости .

«После тушения были обнаружены тела трех человек», — отметил источник в правоохранительных органах.

Пожар произошел в доме на улице Генерала Тюленева в столице вечером 4 мая из-за взрыва бытового газа. Загорелись две квартиры на восьмом и девятом этажах, обрушилось перекрытие между ними. Горожан разместили в ПВР. Утром 5 мая в доме усилилось тление.

Погибла жена бойца СВО и ее старший сын, о третьей жертве не давали никаких подробностей. Также удалось спасти дочку погибшей, ее вытащили соседи.