РИА Новости: у мурманского стрелка нашли украинский ИНН

У мужчины, который открыл огонь с крыши дома в Мурманске, нашли украинский ИНН. Регистрационные документы имеются в распоряжении РИА Новости .

Предварительно, стрелка зовут Владислав Завгородний. У него есть мурманская регистрация по адресу на Кольском проспекте. Эти его данные, а также ИНН и дата рождения указаны в регистрационных документах налоговых органов Украины.

Наличие украинского ИНН говорит о том, что злоумышленник, вероятно, рассчитывал получить доход в этой стране. Однако информация о размере выплат и дате их получения не указывается.

30 марта вооруженный карабином мужчина открыл огонь с крыши 14-этажного жилого дома на Кольском проспекте в Мурманске. Прибывшие на место правоохранители нейтрализовали злоумышленника. Он не вступал в переговоры, успел облить крышу бензином и собирался ее поджечь. К счастью, в инциденте со стрельбой никто не пострадал.

Стрелок при задержании был ранен снайпером. Он находится в тяжелом состоянии.