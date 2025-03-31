СК: мурманский стрелок находится в тяжелом состоянии после задержания

Мужчина, открывший огонь с крыши дома в Мурманске, при задержании был ранен и сейчас находится в тяжелом состоянии, сообщает «Царьград» со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета (СУСК) России по Мурманской области.

Вечером 30 марта неизвестный открыл стрельбу с крыши 14-этажного дома в центре Мурманска по людям и машинам. Прибывшие на место сотрудники спецподразделений Росгвардии заблокировали здание, эвакуировали жителей и нейтрализовали стрелка. Им оказался 44-летний местный житель. Злоумышленник отказался вступать в переговоры с правоохранителями, он облил крышу бензином и собирался ее поджечь.

Глава отдела криминалистики мурманского СУСК сообщил, что задержанный стрелок находится в тяжелом состоянии.

«На месте противоправных деяний обнаружено две единицы огнестрельного оружия, в том числе одно нарезное, большое число отстрелянных гильз», — рассказал Баранов.

Он добавил, что в результате стрельбы также был поврежден автомобиль ППС полиции.

По данным регионального Следкома, мурманский стрелок открыл огонь из карабина «Вепрь» и охотничьего ружья ИЖ-27. В результате инцидента, кроме самого стрелка, никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело.