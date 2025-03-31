Вооруженный мужчина ранен при задержании в Мурманске, пострадавших нет

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Уголовное дело возбуждено после стрельбы с крыши в Мурманске

Следственный комитет РФ по Мурманской области возбудил уголовное дело после инцидента со стрельбой в центре города, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«В настоящее время устанавливаются личность стрелявшего и мотивы его действий. На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты», — сказано в сообщении.

Как установили следователи, неизвестный мужчина, вооружённый карабином, открыл беспорядочный огонь с крыши 14-этажного жилого дома на Кольском проспекте.

В ходе спецоперации правоохранители нейтрализовали злоумышленника, получившего огнестрельное ранение. По предварительным данным, никто из гражданских лиц и сотрудников силовых структур не пострадал.