В Рузе более 1000 велосипедистов завершили сезон Gran Fondo Russia

Финальный этап массовых велозаездов Gran Fondo Russia собрал более 1000 участников 27 сентября в Рузе. Он завершил сезон 2026 года и Кубок Альфа-Банка Gran Fondo Московской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Финальный этап одиннадцатого сезона Gran Fondo Russia прошел 27 сентября в Рузе. Более 1000 участников выбрали одну из трех дистанций — 96, 50 или 30 км. На маршруте в 50 км можно было ехать в свободном темпе или бороться за призовые места в гонке Medio Fondo.

Рузская трасса сочетает живописные ландшафты Подмосковья, разнообразный рельеф и скоростные участки. Старт и финиш располагались на площади перед зданием администрации Рузского муниципального округа.

Итоги Кубка Альфа-Банка Gran Fondo Московской области подвели по результатам четырех этапов — в Волоколамске, Бородино, Серпухове и Рузе. Определились четыре победителя в мужском и женском абсолютном зачете на дистанции 100 км и в гонке Medio Fondo. Результаты опубликованы на официальной странице мероприятия.

Сезон 2026 года стал одним из самых насыщенных в истории серии. Помимо четырех подмосковных этапов, заезд прошел в Тульской области, а в Казани этап состоялся впервые. Организаторы представили командную гонку с раздельным стартом и провели серию из трех гравийных гонок в подмосковном парке Малевича.

Соревнования прошли в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Новости министерства физической культуры и спорта Московской области доступны в Telegram, VK и МАХ.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.