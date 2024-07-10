Редактор «Матч ТВ» рассказала, как ночью спасалась от насильников-мигрантов

Сотрудница телеканала «Матч ТВ» рассказала, что ей удалось отбиться от трех насильников-мигрантов с помощью боевого приема. Девушка начала выдавливать глаза одному из нападавших, сообщает kp.ru .

Пострадавшая после работы любила прогуляться возле Останкинского пруда. Иногда она задерживалась на работе. В день нападения сотрудница телеканала работала до 01:00. После девушка села на лавочку у пруда и слушала музыку. В 01:45 редактор начала собираться домой. В этот момент на нее напали трое мигрантов, выпивавших неподалеку.

«Редактора толкнули, она перевалилась через лавочку и упала на землю в кусты. После чего один из мигрантов лег на нее сверху, удерживая руки и закрывая рот, ее изнасиловал. То же самое проделал второй мигрант, третий просто стоял и наблюдал», — рассказали в УВД по СВАО.

В какой-то момент девушке удалось начать выдавливать глаза одному из нападавших, затем она вырвалась из его рук. Сотрудница канала побежала по проезжей части и позвонила в полицию. Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на вызов и задержали одного из мигрантов.

Двух других подозреваемых полицейские задержали по горячим следам в течение нескольких часов.

Ночью 6 июля граждане Узбекистана изнасиловали сотрудницу «Матч ТВ» рядом с телецентром «Останкино». Возбуждено уголовное дело. Суд отправил подозреваемых в СИЗО до 6 сентября.