Трое жителей Узбекистана изнасиловали сотрудницу «Матч ТВ»

Следствие ходатайствует об аресте обвиняемых в изнасиловании сотрудницы канала «Матч ТВ» на северо-востоке столицы, задержаны три гражданина Узбекистана, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Инцидент произошел ночью 6 июля. Пьяные мужчины напали на девушку, после чего изнасиловали ее. Один из злоумышленников пытался скрыться от правоохранителей, однако его поймали по дороге в аэропорт.

Мужчинам уже предъявили обвинение. По данным Baza, женщину изнасиловали рядом с телецентром «Останкино», когда она возвращалась с работы.

Один из задержанных приехал в столицу на заработки из Узбекистана. Двоих его соотечественников задержали рядом станцией метро «ВДНХ».

Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки отметила, что с пострадавшей находятся на связи. По ее словам, виновные понесут наказание. Канделаки отметила, что оно должно быть максимально суровым.