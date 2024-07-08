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Трех фигурантов по делу о нападении на сотрудницу «Матч ТВ» отправили в СИЗО

Суд избрал меру пресечения трем фигурантам по делу о нападении на сотрудницу «Матч ТВ», их отправили в СИЗО до 6 сентября, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Постановлением Останкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Абдурашидова Б.

Кроме того, такую же меру пресечения избрали второму фигуранту Ортикбоеву М.и третьему - Журакулову Ж.

Все трое проходят по делу как обвиняемые по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ ( Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Мужчин заключили под стражу на 2 месяца, до 6 сентября.

Ранее стало известно, что граждане Узбекистана изнасиловали сотрудницу «Матч ТВ» рядом с телецентром «Останкино», когда она возвращалась с работы. Инцидент произошел ночью 6 июля.