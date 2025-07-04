«Никаких ожиданий»: политолог раскритиковал грядущий саммит БРИКС

От грядущего саммита БРИКС нет никаких ожиданий, тем более, что в нем не примут участие два главных инициатора — президент РФ Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин, сообщил политолог, основатель и генеральный директор «Института политических исследований» Сергей Марков.

«Никаких ожиданий от следующего саммита БРИКС. Во-первых, это не саммит, а полусаммит. Путин не принимает участия, Си не принимает участия. Это, собственно, два главных инициатора БРИКС. Два самых главных лидера не принимают участия. Потом мы видим, что БРИКС так и не стал организацией. Это, в общем, клуб для встреч. У него нет ни устава, ни секретариата, ни какой-то общей политики», — сказал Марков.

По его словам, когда огромная западная коалиция напала на Россию, страны БРИКС заняли позицию нейтралитета. Никто не назвал себя союзником РФ. Поэтому это пока очень гипотетическая организация на будущее.

«У них есть один общий большой интерес. Они поддерживают друг друга в одной очень важной вещи — сохранить суверенитет каждой страны. Поскольку у каждой страны есть проблема, их суверенитет хотят уменьшить. И поскольку суверенитет этот хотят украсть страны Запада, то страны БРИКС носят немножко такой антизападный характер», — отметил политолог.

Еще один момент связан с тем, что членам БРИКС хочется изменить мировой порядок, рассказал Марков.

«Во всех международных организациях страны Запада полностью доминируют, хотя стран этих — меньшинство. Этим странам БРИКС хотелось бы изменить немножко вот эту расстановку. Но при этом они, честно сказать, почти ничего не делают для этого. Условно говоря — организация МАГАТЭ, так там и сохранится доминирование стран Запада. Чтобы этого не было, нужно создавать свою параллельную структуру. И все. Выходить из этого МАГАТЭ. Если этого не делать, то ничего происходить не будет», — подчеркнул эксперт.

Он заключил, что в БРИКС все же ведутся интересные двухсторонние переговоры, что тоже полезно, но никакого результата не будет.

Саммит лидеров БРИКС 2025 года состоится 6–7 июля в Рио-де-Жанейро (Бразилия), сессия пройдет в Музее современного искусства. Встреча проводится под председательством Бразилии и объединит лидеров 10 стран-членов блока. Президенты России и Китая будут участвовать дистанционно через видеосвязь.