Жителю Владивостока, заживо сжегшему сожительницу, дали 17 лет колонии

Мужчине, который заживо сжег свою сожительницу во Владивостоке, суд назначил окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Приморского района.

«Ему назначено окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год», — говорится в сообщении.

В июле 2020 года на острове Русский подсудимый поссорился со своей сожительницей после совместного употребления спиртных напитков. Мужчина облил свою сожительницу горючей жидкостью и поджег. Женщина погибла от отравления продуктами горения, а квартира полностью выгорела.

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