Российский актер попал в список угроз нацбезопасности Украины

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Советский и российский актер, народный артист РФ Юрий Чернов внесен в список лиц, которые, по мнению Киева, представляют угрозу национальной безопасности Украины, сообщает РИА Новости

Отмечается, актер попал в этом перечень из-за сыгранной им роли в фильме Алексея Пиманова «Крым».

«Дополнить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него лицо: Чернов Юрий Николаевич, гражданин Российской Федерации, 24 апреля 1949 г. р.», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в адрес близких советника российского лидера начали поступать угрозы от радикалов с Украины. По данному факту председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело.