Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз Мединскому

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз в адрес советника президента страны Владимира Мединского, сообщает пресс-служба СКР.

Ранее появилась информация, что семье Мединского поступают угрозы со стороны украинских радикалов. Возможно, эти угрозы направлены на срыв переговоров.

Главным следственным управлением СКР вместе с оперативными службами будут приняты меры для установления личности людей, причастных к угрозам, привлечения злоумышленников к уголовной ответственности.

Также ранее киевские власти отметили, что они не имеют влияния на украинцев, угрожающих семье Мединского.