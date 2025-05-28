Соловьев: украинские нацисты угрожают семье Мединского
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Семье помощника президента РФ Владимира Мединского поступают угрозы от украинских нацистов. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьев, сообщает ТАСС.
Он отметил, что киевские власти прокомментировали ситуацию. По их словам, они не имеют влияния на украинцев, угрожающих семье Мединского.
Ранее Мединский предложил Украине точную дату и место для обмена меморандумами по урегулированию конфликта.
Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что новая встреча Москвы и Киева состоится 2 июня в Стамбуле.