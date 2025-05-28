Соловьев: украинские нацисты угрожают семье Мединского

сегодня в 20:44

Семье помощника президента РФ Владимира Мединского поступают угрозы от украинских нацистов. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьев, сообщает ТАСС .

Он отметил, что киевские власти прокомментировали ситуацию. По их словам, они не имеют влияния на украинцев, угрожающих семье Мединского.

Ранее Мединский предложил Украине точную дату и место для обмена меморандумами по урегулированию конфликта.

Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что новая встреча Москвы и Киева состоится 2 июня в Стамбуле.