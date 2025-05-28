Лавров назвал точную дату и место второго раунда переговоров Москвы и Киева

Второй раунд переговоров РФ и Украины пройдет в Турции 2 июня

Вечером 28 мая стало известно, что Россия и Украина согласовали дату проведения второго раунда возобновившихся мирных переговоров. Они состоятся 2 июня, об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости .

Второй раунд переговоров пройдет, как и первый, на территории Стамбула. Дату встречи сторон определили на 2 июня.

По словам Лаврова, главой российской делегации также выступил помощник президента РФ Владимир Мединский. Москва представит Киеву меморандум по урегулированию текущего конфликта между странами.

«Первый после возобновления раунд состоялся 16 мая 2025 года в Стамбуле. В соответствии с достигнутыми там договоренностями был осуществлен обмен пленными в формате "1000 на 1000" человек. Тогда же в Стамбуле было условлено о том, что Москва и Киев подготовят документы, излагающие позицию каждой из сторон для достижения устойчивого урегулирования», — заявил Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что Москва оперативно занялась разработкой соответствующего меморандума, который уже готова представить Киеву в ходе второго раунда переговоров. Российская делегация также сможет дать пояснение к каждому пункту документа, который представит украинской стороне.

Лавров поблагодарил Турцию за содействие в проведении переговоров между странами.

«Рассчитываем, что все, кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров», — добавил Лавров.

Ранее сообщалось, что инициатором предложения возобновить прерванные в 2022 году по решению Киева мирные переговоры выступил президент России Владимир Путин. 11 мая он обратился к Украине и предложил усадить делегации двух стран без предварительных условий за стол переговоров на территории Стамбула 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский положительно отреагировал на инициативу Путина, однако пару раз выдвинул условие, что Киев начнет переговоры только в случае полного прекращения огня, начиная с 12 мая 2025 года.

В итоге российская делегация приехала в Стамбул утром 15 мая и до вечера ждала шага со стороны Украины. Зеленский весь день тянул время, но ближе к ночи озвучил состав делегации. Из-за позднего согласования команды украинских переговорщиков, переговоры перенесли на 16 мая.

16 мая стороны общались менее двух часов, но успели договориться об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000», а также пришли к принципиальному соглашению о важности продолжения восстановившегося между странами диалога.