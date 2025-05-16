Фидан: РФ и Украина достигли принципиального соглашения о новой встрече

Глава турецкого МИД Хакан Фидан выступил с заявлением после первой встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле. По его словам, стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече, пишет РИА Новости .

По мнению Фидана, состоявшиеся 16 апреля переговоры между Москвой и Киевом в рамках возобновленного процесса, который был прерван Украиной в 2022 году, стали важными для достижения мира.

Глава МИД Турции подчеркнул, что стороны сумели достичь принципиального соглашения о новой встрече. Однако когда она состоится, пока не сообщается.

Ранее глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что удовлетворен результатами первого контакта с украинскими переговорщиками, которые на момент публикации заметки покинули территорию, где проводилась двусторонняя встреча.