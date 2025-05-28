Мединский предложил Киеву точную дату и место для обмена меморандумами

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что 28 мая позвонил министру обороны Украины Рустему Умерову и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами по будущему перемирию, сообщает РИА Новости .

Ранее в СМИ появилась информация, что Умеров сам позвонил Мединскому по вопросу готовности российского документа с перечнем условий для будущего прекращения огня.

Помощник президента РФ отметил, что все было наоборот. Это он обратился к Умерову и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами. По словам Мединского, тогда же Россия готова будет детально обсудить каждый из пунктов соглашения по будущему перемирию.

Помощник президента РФ добавил, что после звонка Умеров «отправился совещаться» с другими представителями киевского режима. Мединский отметил, что Москва ждет подтверждения о встрече от украинской стороны. В ближайшие дни РФ будет готова снова встретиться с Украиной.