сегодня в 23:44

В Госдуме связали угрозы нацистов семье Мединского с попыткой сорвать переговоры

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что представители киевского режима не желают видеть помощника президента РФ Владимира Мединского в составе российской переговорной делегации. По его словам, угрозы нацистов семье Мединского направлены на срыв переговоров, сообщает РИА Новости .

«Они не гнушаются никакими методами: санкции, угрозы, беспилотники, террористические угрозы. Готовы на всё идти, лишь бы сорвать переговорный процесс», — отметил он.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев, что семье помощника президента РФ Владимира Мединского поступают угрозы от украинских нацистов.

Он отметил, что киевские власти прокомментировали ситуацию. По их словам, они не имеют влияния на украинцев, угрожающих семье Мединского.