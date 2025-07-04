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На Новой площади в Москве легковой автомобиль врезался в припаркованные такси

На Новой площади в Москве легковой автомобиль совершил наезд на припаркованные такси, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

На место происшествия прибыли оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Движение в районе аварии не затруднено.

Ранее сотрудники скорой помощи привезли женщину с внутренним кровотечением, пострадавшую в аварии, в Дубненскую больницу в Московской области. Ее удалось спасти.