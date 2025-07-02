Подмосковные врачи спасли женщину с тяжелыми травмами после ДТП

Бригадой скорой помощи в Дубненскую больницу в крайне тяжелом состоянии была доставлена женщина после ДТП с признаками внутреннего кровотечения. При первичной диагностике врачи выявили многочисленные повреждения внутренних органов брюшной полости, травмы грудной клетки, позвоночника, рук и ног, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Повреждения привели к сильному падению объема крови (гиповолемическому шоку), а также заражению крови (септическому шоку). Кроме того, появились признаки полиорганной недостаточности – нарушения работы сразу нескольких органов. Женщина находилась в состоянии сопора с затрудненным дыханием.

Дальнейшее обследование позволило выявить источник кровотечения – разорванные селезенка и кишечник, а также разрыв корня брыжейки. Незамедлительно врачи начали готовиться к операции.

«Мы выполнили сложное многоступенчатое хирургического вмешательство, которое длилось 4,5 часа. В ходе него были удалены поврежденные ткани и восстановлена анатомическая целостность функций пораженных органов. Спустя 10 дней, проведенных в отделении реанимации, пациентке стало лучше, и она была переведена в хирургическое отделение для продолжения комплексного лечения. На 3-и сутки она уже смогла самостоятельно сидеть и передвигаться», – поделился врач-хирург Дубненской больницы Вадим Афроськин.

На данный момент женщина чувствует себя хорошо и уже выписана домой. В дальнейшей ей предстоит пройти курс реабилитации, после которого она вернется к обычной жизни.

Врачи напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.