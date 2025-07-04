Старший матрос, командир группы отряда «Шторм» 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным «Пятнашка» рассказал, что ВСУ отстроили в Сумской области серьезные укрепления с лабиринтами, сообщает РИА Новости .

«Построены очень хорошо, большие запутанные лабиринты, то есть, когда мы заняли позиции, мы зашли в блиндаж, который они пытались разобрать. Они разбирали его всем чем угодно, но с очень большой сложностью у них это удалось», — рассказал он.

По его словам, украинские военные пытались уничтожить блиндаж прицельными выстрелами ствольной артиллерии, минометными ударами и сбросами с дрона «Баба-яга».

Ранее The Wall Street Journal писал, что ВСУ сталкиваются с тяжелой ситуацией в Сумской области. Противник на направлении теряет большое количество людей и техники.

Украинские окопы в Сумской области частично отсутствуют. Те, что есть, уже старевшие и не помогают защититься от беспилотников. Основные участки не были заминированы.