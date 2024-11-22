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Расстрелявшего охотников в Талдоме мужчину арестовали до 18 января

По ходатайству следователя Талдомским горсудом до 18 января 2025 года арестован мужчина, обвиняемый в убийстве и покушении на убийство охотников, сообщает пресс-служба подмосковного главка СКР.

Трагедия произошла 17 ноября. Подозреваемый в Талдомском лесу выстрелил из огнестрельного оружия в двух мужчин, которые в это время там охотились. Один пострадавший скончался на месте ЧП, второго спасли медики.

На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство».

Ранее в торговом центре в Каменск-Уральском Свердловской области произошла стрельба. Были ранены два человека.