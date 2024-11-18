Охотники стали добычей: в подмосковном Талдоме расстреляли двух звероловов

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Стрельба в двух охотников в Талдоме обросла уголовным делом

В городе Талдом Московской области неизвестный открыл стрельбу по мужчинам, которые находились на охоте. В результате один из охотников погиб, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК по Подмосковью.

Происшествие случилось вечером 17 ноября. Стрелок находился в лесу городского округа, где и начал стрелять по охотникам. От огнестрельных ран один из пострадавших погиб, второму успели вовремя оказать медицинскую помощь.

По факту нападения на охотников возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 (убийство), части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Расследование начал следственный отдел по городу Дмитров.

Правоохранители ищут подозреваемого и причастных к случившемуся.