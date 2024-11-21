Есть раненые: стрельба произошла в ТЦ в Каменске-Уральском

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Два человека ранены при стрельбе в Каменске-Уральском

В городе Каменск-Уральский Свердловской области произошла стрельба в торговом центре. В результате случившегося известно о двух раненых, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.

Глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых заявил, что полицейские установили личности участников конфликта. Предварительно, в стрельбе замешаны два местных жителя 1977 и 1981 годов рождения. Они получили ножевое и огнестрельное ранения.

«С эпицентра криминальных событий оба доставлены в районную больницу, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь», — сказал Горелых.

На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа. Детали и обстоятельства случившегося выясняются.