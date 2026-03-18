Расчленивший девушку стриптизер копировал Моргенштерна* и выступал под его треки

Стриптизер, которого подозревают в убийстве своей девушки в Красногорске, копировал образ Моргенштерна* и часто выступал под треки рэпера. В том числе у мужчины были проблемы с наркотиками и деньгами, сообщает Baza .

Своей семье, которая проживает в Астрахани, он рассказал, что работает в Ленинградской области сварщиком. Стриптизер часто просил денег у родных, работал в разных клубах Москвы и области.

Семья погибшей девушки знала об отношениях с новой пассией, но выступала против них. Они были в курсе, что мужчина поднимает руку на 33-летнюю Эльвиру. За месяц пара несколько раз расходилась. Последняя ссора стала роковой.

Ранее в Красногорске нашли два чемодана с телом расчлененной женщины. По версии следствия, убийство совершил 31-летний стриптизер. На фоне ссоры с сожительницей, он лишил ее жизни, расчленил и вынес чемоданы с частями тела к мусорным бакам. После этого мужчина покончил с собой.

* Признан иноагентом на территории России.

