Кровавое шоу: стриптизер разложил по чемоданам любимую девушку и убил себя

31-летний стриптизер расчленил и разложил по чемоданам свою девушку, а после покончил с собой. Трагедия произошла в Красногорске, сообщает Baza .

Ранее расчлененное тело в двух чемоданах нашли около дома в Красногорске. На месте работают следователи и криминалисты.

Убитой оказалась 33-летняя Эльмира Т. Ее тело нашли неподалеку от дома, где она жила со своим парнем — 31-летним стриптизером Сергеем В.

В ссоре мужчина убил возлюбленную, после чего избавился от тела, а затем и сам свел счеты с жизнью.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.