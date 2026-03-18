Тело нашли в 2 чемоданах: сожитель убил и расчленил женщину в Красногорске
Возле одного из домов в Красногорске нашли два чемодана с телом расчлененной женщины, сообщает «112».
Чемоданы нашли возле дома, где произошло преступление.
По информации следствия, чемоданы с телом из квартиры вынес сожитель убитой. Он совершил убийство и покончил с собой.
Сейчас на месте трагедии работают следователи и криминалисты. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
