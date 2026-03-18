Тело нашли в 2 чемоданах: сожитель убил и расчленил женщину в Красногорске

сегодня в 16:35

Расчлененное тело нашли в двух чемоданах в Красногорске

Возле одного из домов в Красногорске нашли два чемодана с телом расчлененной женщины, сообщает «112» .

Чемоданы нашли возле дома, где произошло преступление.

По информации следствия, чемоданы с телом из квартиры вынес сожитель убитой. Он совершил убийство и покончил с собой.

Сейчас на месте трагедии работают следователи и криминалисты. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

