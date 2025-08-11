Рабочий упал с высоты 9 этажа при ремонте лифта в Красногорске

В Красногорске произошла трагедия: рабочий погиб при ремонте лифта. 60-летний мужчина сорвался с высоты и разбился, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел 9 августа. Рабочий занимался ремонтом лифта, когда сорвался с высоты 9 этажа. Он скончался на месте еще до приезда скорой помощи.

Следователи выясняют причину трагедии, проводятся проверочные мероприятия и опросы. Также будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

