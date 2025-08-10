Ребенок разбился, выпав из окна 5-го этажа жилого дома на юго-западе Москвы

Мальчик 2022 года рождения погиб в результате падения из окна 5-го этажа жилого дома на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Трагедия произошла в воскресенье в многоэтажке на Изюмской улице в районе Южное Бутово. Предварительно, ребенок самостоятельно вышел из квартиры на лестничную клетку, поднялся на находящийся там стол, а затем дотянулся до окна и выпал из него.

От полученных травм мальчик скончался на месте. В момент происшествия мать погибшего мальчика находилась в квартире. Семья состоит на профилактическом учете.

В настоящее время прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также держит на контроле процессуальную проверку по факту гибели ребенка.