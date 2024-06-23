Путин выразил соболезнования семьям погибших в Севастополе

сегодня в 17:53

После атаки ВСУ на Севастополь президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Путин позвонил практически сразу же после атаки ВСУ. Российский лидер поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь городу.

С этой целью из Москвы в Севастополь был направлен борт. Пострадавших детей отправят в лучшие московские больницы.

Сейчас губернатор Севастополя продолжает объезжать больницы, где находятся пострадавшие. Количество раненых после теракта увеличилось до 124 человек.

ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS производства США в районе 12:30 в воскресенье. Боеприпасы помогал наводить американский дрон. Украина ударила по пляжу, где в выходной день отдыхали мирные жители.