Число раненых в Севастополе после атаки ВСУ увеличилось до 124
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В результате ракетной атаки ВСУ по Севастополю ранены 124 человека, 27 их них — дети, сообщает РИА Новости.
По данным помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, ранения в результате обстрела Севастополя получили 124 человека, в том числе 27 детей.
У всех пострадавших ранения и травмы различной степени тяжести.
Ракетная атака ВСУ на Севастополь произошла в воскресенье. Пять воздушных целей ликвидировали в небе над акваторией, но осколки упали в прибрежной зоне.
По последним данным, трое граждан погибли: двое детей и один взрослый. Губернатор выразил соболезнования родным и близким жертв. Сейчас на пляже продолжают оказывать помощь пострадавшим.