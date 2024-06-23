сегодня в 16:35

Число раненых в Севастополе после атаки ВСУ увеличилось до 124

В результате ракетной атаки ВСУ по Севастополю ранены 124 человека, 27 их них — дети, сообщает РИА Новости .

По данным помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, ранения в результате обстрела Севастополя получили 124 человека, в том числе 27 детей.

У всех пострадавших ранения и травмы различной степени тяжести.

Ракетная атака ВСУ на Севастополь произошла в воскресенье. Пять воздушных целей ликвидировали в небе над акваторией, но осколки упали в прибрежной зоне.

По последним данным, трое граждан погибли: двое детей и один взрослый. Губернатор выразил соболезнования родным и близким жертв. Сейчас на пляже продолжают оказывать помощь пострадавшим.