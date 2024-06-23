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Развозжаев: число жертв атаки ВСУ на Севастополь выросло до трех

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Севастополю баллистическими ракетами с кассетной частью. Количество раненых доходит до 100 человек, трое граждан погибли, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах. Операционные развернуты. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он.

Развозжаев подчеркнул, что Киев нанес удар в светлый праздник Троицы. Во время атаки мирные жители возвращались со службы из храмов, либо ехали на море.

Губернатор выразил соболезнования потерявшим родных и свою солидарность со всеми ранеными. Он пообещал оказать семьям погибших необходимую помощь.

Ранее в результате атаки дрона-камикадзе на Грайворон в Белгородской области погиб один человек. Трое мирных жителей были ранены.