Момент удара ракетами ATACMS ВСУ по пляжу в Севастополе попал на видео
Фото - © ru:User:Водник/Wikipedia.org
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили американскими баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами ATACMS по пляжу в Учкуевке в Севастополе. Видео момента атаки опубликовал Telegram-канал «ЧП/Севастополь».
По информации губернатора города Михаила Развозжаева, в результате удара погибли трое, еще около 100 человек получили ранения.
В настоящее время вся система здравоохранения мобилизирована, развернуты операционные пункты. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Как ранее отмечал Развозжаев, Киев атаковал Севастополь в праздник Троицы. В это время многие люди возвращались из храмов, где проходили службы, либо ехали на море.