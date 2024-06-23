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Момент удара ракетами ATACMS ВСУ по пляжу в Севастополе попал на видео

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили американскими баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами ATACMS по пляжу в Учкуевке в Севастополе. Видео момента атаки опубликовал Telegram-канал «ЧП/Севастополь».

По информации губернатора города Михаила Развозжаева, в результате удара погибли трое, еще около 100 человек получили ранения.

В настоящее время вся система здравоохранения мобилизирована, развернуты операционные пункты. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Как ранее отмечал Развозжаев, Киев атаковал Севастополь в праздник Троицы. В это время многие люди возвращались из храмов, где проходили службы, либо ехали на море.